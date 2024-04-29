حكومة غزة: قنابل وقذائف ألقتها إسرائيل على القطاع تقدر بأكثر من 75 مليون طن متفجرات لم تنفجر

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن التقديرات الأممية تشير إلى أن 10%؜ من القذائف والقنابل التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على القطاع، وتقدر بأكثر من 75 مليون طن متفجرات، لم تنفجر.

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وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف موضحا: "وفق التقديرات الأممية التي تؤكدها تقارير الأجهزة الحكومية المختصة، نحو 10%؜ من القذائف والقنابل التي ألقاها جيش الاحتلال وتقدر بأكثر من 75 مليون طن متفجرات لم تنفجر".

وتابع معروف: "نحو 7.5 مليون طن من القذائف والقنابل في الشوارع والأراضي والمنازل وبين الركام وتحت الأنقاض في مختلف مناطق قطاع غزة"، مردفا: "هذه الأطنان من المتفجرات تشكل خطورة شديدة لن تنتهي حتى بانتهاء العدوان ما لم يتم إزالتها وتحييد خطر انفجارها".

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وأكمل: "ندعو الأهالي إلى عدم العبث بهذه المخلفات والانتباه الشديد لما يتركه جيش الاحتلال خلفه من معلبات طعام، والتواصل مع طواقم الدفاع المدني وجهات الاختصاص بهندسة المتفجرات".

كما طالب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي بإدخال الفرق الهندسية التخصصية وخبراء المتفجرات وتزويد جهات الاختصاص المحلية بالإمكانات الفنية اللازمة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 34.488 قتيلا، و77.643 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

كما أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة أن 200 موظف إنساني قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع وهو "رقم قياسي".

المصدر: RT