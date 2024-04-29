السعودية.. مطار الملك خالد الدولي يصدر بيانا بشأن حادث طائرة على مدرجه

أصدر مطار الملك خالد الدولي في السعودية بيانا توضيحيا بشأن حادث طائرة على مدرجه، مؤكدا أنه "لا يوجد أي إصابات بين الركاب".

إقرأ المزيد

ونشر حساب "مطار الملك خالد" على منصة "إكس" بيانا جاء فيه: "يوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الأحد 19 شوال 1445 هجري، الموافق 28 أبريل 2024، الساعه 19:34، في أثناء هبوط رحلة "طيران ناس" رقم "XY224" القادمة من الدوحة، انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مرورا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما".

وأضاف البيان: "وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة، أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار".

وتابع: "وتوضح إدارة مطار الملك خالد الدولي للجميع بأنه ولله الحمد لا يوجد اي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة".

بيان:



يوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الاحد 19 شوال 1445 هـ، الموافق 28 أبريل 2024م، الساعه 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مروراً بالمنطقة الترابية العازلة بينهما، وبعد التأكد… — RUH |مطار الملك خالد (@KKIASA) April 28, 2024

المصدر: RT