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السعودية.. مطار الملك خالد الدولي يصدر بيانا بشأن حادث طائرة على مدرجه

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السعودية.. مطار الملك خالد الدولي يصدر بيانا بشأن حادث طائرة على مدرجه
Gettyimages.ru
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أصدر مطار الملك خالد الدولي في السعودية بيانا توضيحيا بشأن حادث طائرة على مدرجه، مؤكدا أنه "لا يوجد أي إصابات بين الركاب".

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ونشر حساب "مطار الملك خالد" على منصة "إكس" بيانا جاء فيه: "يوضح مطار الملك خالد الدولي أنه في يوم الأحد 19 شوال 1445 هجري، الموافق 28 أبريل 2024، الساعه 19:34، في أثناء هبوط رحلة "طيران ناس" رقم "XY224" القادمة من الدوحة، انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيسي وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مرورا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما".

وأضاف البيان: "وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة، أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار".

وتابع: "وتوضح إدارة مطار الملك خالد الدولي للجميع بأنه ولله الحمد لا يوجد اي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة".

المصدر: RT

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