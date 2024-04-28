غارات إسرائيلية ليلا على بلدتي الزوايدة والمغراقة وسط قطاع غزة

شنت طائرات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية غارات على مناطق وسط قطاع غزة، واستهدفت بلدتي الزوايدة والمغراقة.

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وذكرت مواقع إعلامية فلسطينية أن "طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة الزوايدة وسط القطاع، كما استهدفت بلدة المغراقة وسط القطاع أيضا".

وتستمر العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة ويستهدف القصف الإسرائيلي مختلف مدن وبلدات القطاع وهو ما يتسبب في تزايد يومي لأعداد القتلى الفلسطينيين.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" في قطاع غزة، عقب هجوم حماس على إسرائيل في عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر.

وأعلنت إسرائيل فرض حصار كامل على القطاع وتوقفت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء والدواء.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة حتى الآن مقتل أكثر من 34 ألف شخص وإصابة أكثر من 77 ألفا.

المصدر: RT