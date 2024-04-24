غزة.. مقتل الكاتبة والشاعرة آمنة حميد وطفليها بقصف على مخيم الشاطئ (صورة)

أفاد مراسل RT، اليوم الأربعاء، بمقتل الكاتبة والشاعرة الصحفية الفلسطينية آمنة حميد وطفليها في قصف إسرائيلي طال منزلا لعائلتها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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وأشار مراسلنا إلى أن حميد هي زوجة الناشط الإعلامي سائد حسونة الذي أفرج عنه مؤخرا من قبل القوات الإسرائيلية التي أبعدته إلى رفح.

وكانت القناة 14 العبرية قد نشرت منذ أيام صورة الصحفية حميد ضمن مقطع بثته للتحريض ضدها وضد مجموعة من الفلسطينيين من غزة ممن كانوا بداخل مجمع الشفاء الطبي قبيل العملية الإسرائيلية الأخيرة بداخله.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه جند لواءي احتياط لمتابعة مهمة الدفاع والهجوم في قطاع غزة، مشيرا إلى أن اللواءين أجريا الاستعدادات على مدار الأسابيع الأخيرة لمهمتهما في القطاع.

يأتي ذلك، بينما كشفت صور من الأقمار الصناعية الاستعدادت الجارية ميدانيا تحضيرا لعملية برية يجهزها الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة.

هذا وتتواصل العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة لليوم الثاني بعد المئتين وسط تهديدات إسرائيلية باجتياح مرتقب لرفح جنوبي القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديثاتها ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 34262 قتيلا و 77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT