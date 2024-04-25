"حزب الله": استهدفنا مقر مدفعية في عين مرغليوت الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية أصابت هدفها

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهدافه لمقر عين مرغليوت الإسرائيلي للمدفعية بمسيرة انقضاضية، مؤكدا إصابة الهدف.

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وقال "حزب الله" اللبناني في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏استهداف القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها علما الشعب، ‏شنت ‌‌‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الخميس هجوما جويا بمسيرة انقضاضية مقر عين مرغليوت للمدفعية وأصابت ‏هدفها".

وكان "حزب الله" قد "استهدف اليوم الخميس ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوها إصابة مباشرة".‏

وقال في بيان إضافي: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة‏ 3:20 من بعد ظهر اليوم الخميس ‏انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة ‏مباشرة".‏

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في حين نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت منزلا في بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، وأدت إلى تدميره بشكل كامل.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية استهدفت أطراف بلدتي حلتا وكفرشوبا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وقام الجيش الإسرائيلي بإلقاء القذائف الضوئية والفوسفورية على حرج بلدة يارون في القطاع الأوسط (جنوب لبنان) وأطراف كفرشوبا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أيضا حرج بلدة يارون بالقذائف الفوسفورية والقذائف الضوئية ما أدى إلى إشعال حريق.

المصدر: RT