الحوثي: صمود أهل غزة عظيم وأسطوري ولا مثيل له ودول أوروبية تشعر بحرج كبير من حجم ما يحدث في غزة

قال قائد حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي إن بعض الدول الأوروبية تشعر بحرج كبير من حجم ما يحدث في غزة.

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وأضاف الحوثي في تصريحات له اليوم الخميس أنه "بالرغم من خذلان معظم البلدان الإسلامية إلا أن الشعب الفلسطيني في غزة ومجاهديه صامدون وثابتون"، مشيرا إلى أن "استمرار عمليات المجاهدين شمال ووسط القطاع صمود عظيم وأسطوري لا مثيل له وصفحة مشرفة وعظيمة في صفحات جهاد وتضحيات ونضال الشعب الفلسطيني".

وتابع: "إن استمرار الرشقات الصاروخية إلى مستوطنات العدو يدل بوضوح على مدى تماسك الإخوة المجاهدين ومدى فاعليتهم".

وقال قائد حركة "أنصار الله" اليمنية، إن الجيش الإسرائيلي قام بالتمثيل بجثامين الفلسطينيين وسرقة أعضائهم من المقابر الجماعية التي اكتشفت داخل مجمع ناصر الطبي.

وأضاف أن "نسبة الشهداء والجرحى في غزة قرابة 6% من مجتمع القطاع، وهي نسبة عالية قد تكون من أعلى النسب في هذا العصر فيما يحصل من قتل وإبادة".

وتابع: "العدوان الهمجي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في القطاع هو عدوان استهدف مجتمع القطاع بشكل عام بكل وسائل الإبادة الجماعية من القتل والتجويع ونشر الأوبئة".

وأكد الحوثي على أن "العدو الإسرائيلي استخدم تسجيلات صوتية مثل "الحقونا" "أسعفونا" وصراخات أطفال من طائرات مسيرة لاستدراج الأهالي في غزة لاستهدافهم".

المصدر: RT