مصر.. شائعة تتسبب في معركة دامية وحرق منازل للأقباط والأمن يتدخل

سيطرت قوات الأمن المصرية على الوضع في قرية الفواخر التابعة لمدينة سمالوط بمحافظة المنيا جنوب البلاد، وأعادت الهدوء بعد أحداث عنف شهدتها مساء أمس الثلاثاء جراء شائعة.

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أتابع بقلق بالغ هجوم المتطرفين الآن على منازل الأقباط في قرية الفواخر - مركز المنيا، واحتراق عدد كبير من المنازل ومنع سكانها من الخروج.

وقد أبلغنا المسئولين بالاعتداء المتوقَّع، ووعدونا باتخاذ اللازم، ونثق في سرعة التحرك.

حمى الله مصر من كل شر. — Anba Macarius (@AnbaMacarius) April 23, 2024

وشهدت القرية اعتداءات من مجموعة من الأشخاص على أقباط بسبب شائعة حول بناء كنيسة جديدة. وقد تم إحراق منازل بعض الأقباط وضربهم ومحاولة طردهم من منازلهم.

وكتب الأنبا مكاريوس أسقف المنيا على صفحته على موقع "إكس" في بداية الأحداث: "إن الأقباط في قرية الفواخر بالمنيا يتعرضون لهجوم من قبل متطرفين، حيث تم حرق العديد من المنازل ومنع الأهالي من الخروج".

احمل مباشرة الامن الوطني لحرق ٧٠ % من منازل ومحلات اقباط قرية #الفواخر ب #المنيا لاشاعه بناء كنيسه و اسقف يستغيث علي تويتر عمرنا ما شفتاها في اي دوله في العالم !!..اللي مش مسيطر يلبس الجلابيه بدل شغل الهواه ..الله يرحم ايام حسن بك عبد الرحمن pic.twitter.com/Wu7zMaKZ5b — enggeogy sharqawy (@bentelsisi) April 24, 2024

وتابع : "لقد أبلغنا الجهات المعنية بالاعتداءات المتوقعة، ووعدوا باتخاذ الخطوات اللازمة، ونحن نثق في سرعة تحركهم".

وخلال دقائق قليلة، انتشرت قوات الأمن المصرية في القرية، وسيطرت على الأوضاع، وأعادت الهدوء، وألقت القبض على عدد كبير من المحرضين والجناة، وفرضت طوقا أمنيا حول القرية وكافة مداخلها ومخارجها.

متابعة:

بخصوص أحداث قرية الفواخر، وصلت قوات الأمن وتمت السيطرة على الوضع، والقبض على المحرضين والمنفذين، وحصر جميع التلفيات، وستقوم أجهزة الدولة بتعويض المتضررين ومحاسبة الجناة.

ويسود الهدوء القرية الآن.

حمى الله بلادنا العزيزة مصر من كل مكروه. — Anba Macarius (@AnbaMacarius) April 24, 2024

ورد الأنبا مكاريوس بعد ذلك بتغريدة جديدة قال فيها: "وصلت قوات الأمن وتمت السيطرة على الوضع، والقبض على المحرضين والمنفذين، وحصر جميع التلفيات، وستقوم أجهزة الدولة بتعويض المتضررين ومحاسبة الجناة"، مضيفا أن "الهدوء يسود القرية الآن".

المصدر: RT