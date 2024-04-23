مصر.. الإعلان عن بدء موعد التوقيت الصيفي بقرار من السيسي

يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

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ويأتي قرار تقديم الساعة 60 دقيقة وبدء تطبيق التوقيت الصيفي وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي اشتمل على المادتين التاليتين:

المادة الأولى

اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 25 رمضان سنة 1444 هـ الموافق 16 أبريل سنة 2023 م.

وفي سياق متصل، تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن جدوى تطبيق نظام التوقيت الصيفي.

وقال أبوالعلا، في طلب الإحاطة، إنه في شهر أبريل عام 2023، تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بهدف توفير الطاقة، وذلك بعدما كانت الحكومة في عام 2016 تطالب بإلغاء ذلك النظام، وهو ما تحقق بالفعل.

المصدر: القاهرة 24