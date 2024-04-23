وزير الزراعة اللبناني: أضرار الزراعة في الجنوب كبيرة ولكن أضرار العدو أكبر بكثير

قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن إن قيمة الأضرار الزراعية وغيرها في الجنوب، أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وإن "أضرار العدو الإسرائيلي الزراعية أكبر بكثير من أضرارنا".

وقال الحاج حسن إن "الوزارة تعمل يوميا على تحديث خريطة تتضمن الأضرار المباشرة وغير المباشرة في بلدات الجنوب، التي تتعرض لاعتداءات"، مشددا على "استحالة الحصول على جواب علمي عما إذا كانت تربة الجنوب مضرة بالإنتاج الزراعي، إلى حين القيام بالدراسات اللازمة والحصول على جواب علمي بعد وقف إطلاق النار".

وأفاد بـ"أننا شكلنا لجنة جاهزة لدراسة هذه التربة، فور وقف الاعتداءات الإسرائيلية على هذه المناطق"، مؤكدا أنه "مقابل كل شجرة أحرقها العدو سنغرس عشر شجرات".

وكشف أن "أضرار العدو الزراعية أكبر بكثير من أضرارنا"، مشيرا إلى أن "قيمة الأضرار الزراعية وغيرها في الجنوب، أكثر بكثير من ثلاثة مليارات دولار".

ولفت إلى "وجود خطة للنهوض بقطاع السمك، بتمويل نرويجي بحوالى مليوني دولار"، مطالبا "باستثمار عربي في مشاريع الزراعة اللبنانية".

المصدر: RT