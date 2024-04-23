"سرايا القدس": قصفنا سديروت ونيرعام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، الثلاثاء، أنها قصفت سديروت وعددا من مستوطنات غلاف غزة، فيما أفاد الإعلام الإسرائيلي باندلاع حريق في سديروت.

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وقالت "سرايا القدس" في بيان: "قصفنا سديروت ونيرعام ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

وأفاد موقع "واينت" بأنه تم ​​اعتراض 4 صواريخ، واشتعلت النيران في مستودع منزلي أصيب بالأجزاء التي تم اعتراضها.

واينت

ودخلت الحرب يومها الـ200، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على مختلف مدن القطاع، فيما تستمر سرايا القدس وكتائب القسام في إطلاق الصواريخ ونصب كمائن للقوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين أمس الاثنين قولهم إن الأنفاق ستسمح لحركة حماس بالبقاء وإعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف الحرب في قطاع غزة.

المصدر: RT