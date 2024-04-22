مراسل RT يرصد آخر التطورات الميدانية في شمال قطاع غزة

أفاد مراسل RT بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة بيت حانون ومدخلها الشمالي، فيما يتواصل القصف المدفعي منذ أكثر من ساعة على مناطق بيت لاهيا وشرق بلدة جباليا.

وبخصوص آخر التطورات الميدانية شمال قطاع غزة، أوضح مراسلنا أن "غارات إسرائيلية استهدفت منطقة بيت حانون، ومدخلها الشمالي، فيما يتواصل القصف المدفعي منذ أكثر من ساعة على مناطق بيت لاهيا وبيت حانون وشرق بلدة جباليا".

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وأضاف أن "الطائرات المروحية تطلق نيرانها الرشاشة تجاه المناطق الشرقية والغربية شمال قطاع غزة، بينما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف في محيط المقبرة الشرقية".

وأفادت مصادر محلية فلسطينية أن آليات إسرائيلية توغلت مساء اليوم الاثنين في بيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم الاثنين، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية، وقنص جندي إسرائيلي، ودكت بقذائف الهاون تجمعا للقوات الإسرائيلية المتوغلة في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

المصدر: RT