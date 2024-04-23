مراسلنا: القوات الإسرائيلية تكثف قصف شاطئ البحر في رفح وخان يونس

أفاد مراسلنا في غزة، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية كثفت استهدافاتها لشاطئ البحر في مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع، متحدثا عن استهدافات عنيفة في النصيرات.

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وأفاد المراسل "باستهداف حربي عنيف يهز مخيم النصيرات، فيما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وفي الجنوب، تحدث المراسل عن إطلاق عدة قذائف مدفعية شرق مدينة خان يونس سمع دويها في رفح، كما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية شواطئ البحر في مدينة خان يونس.

كذلك أطلقت الزوارق البحرية المتمركزة في عرض بحر رفح النار بإتجاه شاطىء مدينة رفح، وقصفت المدفعية بشكل مكثف شرق رفح.

شمالا، أكد مراسلنا تجدد القصف المدفعي جنوب مدينة غزة.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها الـ200، على وقع اكتشاف مقابر جماعية في أكثر من منطقة في القطاع خلفتها القوات الإسرائيلية عقب عملياتها العسكرية.

المصدر: RT