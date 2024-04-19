مراسل RT يلخص مجمل العمليات العسكرية الإسرائيلية شمالي غزة

أفاد مراسل RT يوم الجمعة بأن القوات الإسرائيلية شنت عددا من الغارات الجوية والاستهدافات على مناطق مختلفة شمالي قطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على منزل يعود لعائلة أبو سلمية بجوار مسجد عمر في أرض الشنطي شمال مدينة غزة، مشيرا إلى أن المنزل كان مخليا ولم تقع إصابات.

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كما تم استهداف غرب بيت لاهيا شمال القطاع بصاروخين أحدهما لم ينفجر والآخر انفجر، وصاروخ آخر لم ينفجر أيضا في مدينة غزة وفي بيت حانون.

بالإضافة لاستهداف منزل يعود لعائلة حسونة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وكان المنزل مخليا، وهناك استهداف في الشارع الثالث في حي الشيخ رضوان في المدينة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارتين على منطقتي السكة وتل الزعتر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستهدف غرب جباليا، وطال القصف المدفعي مناطق عدة شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 34012 شهيدا و 76833 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تحتاج مستشفيات ميدانية جراحية بسعة 200 سرير وتضم غرف عمليات وعناية مركزة وخدمات مخبرية وتشخيصية لسد حاجة السكان في منطقتي غزة وشمال غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي قصفه على مختلف مناطق القطاع، الذي نزح من سكانه نحو 85%، حسب سلطات غزة وهيئات ومنظمات أممية.

المصدر: RT