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الرئيس الجزائري: تونس لن تسقط مهما تأثرت بالأحداث وهي دائما واقفة (فيديو)

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الرئيس الجزائري: تونس لن تسقط مهما تأثرت بالأحداث وهي دائما واقفة (فيديو)
(وكالة الأنباء الجزائرية)
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحات لدى وصوله إلى تونس للمشاركة في القمة الثلاثية، على متانة العلاقات بين البلدين قائلا بأن "تونس لن تسقط ودائما واقفة".

ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس اليوم الاثنين، للمشاركة في القمة الثلاثية التي ستجمع كلا من الرئيس قيس سعيّد والرئيس الجزائري ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

الرئيس الجزائري: تونس لن تسقط مهما تأثرت بالأحداث وهي دائما واقفة (فيديو)
RT

ولدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي، أدلى عبد المجيد تبون بتصريحات مقتضبة أكد فيها وقوف الجزائر الدائم مع تونس والرئيس قيس سعيّد.

الرئيس الجزائري: تونس لن تسقط مهما تأثرت بالأحداث وهي دائما واقفة (فيديو)
RT

وقال تبون: ''قلوبنا دائما مع الشعب التوسي.. ومع أخي قيس سعيّد''.

كما أكد على متانة العلاقات وثقته في قدرة تونس على الصمود، بقوله :"تونس لن تسقط مهما تأثرت بالأحداث.. تونس دائما واقفة''.

وانطلقت بعد ظهر اليوم الاثنين بقصر قرطاج بتونس، أعمال الاجتماع التشاوري الأول الذي يحضره الرئيس قيس سعيّد والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

الرئيس الجزائري: تونس لن تسقط مهما تأثرت بالأحداث وهي دائما واقفة (فيديو)

هذا ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه بين قادة البلدان الشقيقة الثلاثة.

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المصدر: RT

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