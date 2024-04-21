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الأسد يتهم الولايات المتحدة بالاستفادة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

الأسد يتهم الولايات المتحدة بالاستفادة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
Sputnik
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قال الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية، إن الولايات المتحدة، على رأس الغرب تستفيد من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتراقب على الهامش الفوضى المتصاعدة.

وردا على سؤال حول الدور الأمريكي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أضاف الرئيس الأسد في مقابلة مع برنامج "الأغلبية العالمية" على القناة التلفزيونية الروسية الأولى: "عندما نقول أمريكا، فإننا نعني الغرب بأكمله، لأنه يخضع لسيطرة الولايات المتحدة بالكامل. فأمريكا تستفيد من أي صراع، ثم تتنحى جانبا وتشاهد الفوضى المتزايدة، في انتظار اللحظة التي يمكنها فيها توجيه الضربة الحاسمة".

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وشدد الرئيس السوري على أن الأمريكيين يستفيدون من أي صراع كان. ووفقا للرئيس الأسد، تقوم السياسة الأمريكية على مبدأ "فرق تسد".

 وقال: "هذه طريقتهم في السيطرة، وهذا نوع من الابتزاز. مثل هذا السلوك غير أخلاقي. وأمريكا تحول أي صراع إلى مرض مزمن خطير مثل مرض السكري أو السرطان. وعادة تدفع الدول المتحاربة ثمن الصراع".

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

 

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