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الحكومة المصرية توضح موقف التغيير الوزاري وحركة المحافظين

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الحكومة المصرية توضح موقف التغيير الوزاري وحركة المحافظين
Globallookpress
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كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، حقيقة إجراء تغيير وزاري وحركة المحافظين الجديدة يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب

وبشأن التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين الجديدة، أضاف الحمصاني: "هذا الأمر يعود لمؤسسة الرئاسة وأنا غير منوط بي الإعلان عن هذا الأمر".

وأوضح متحدث الحكومة: "لن نستبق الأحداث وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم إعلانه".

ومن جانبه، كشف الإعلامي مصطفى بكري حركة المحافظين الجديدة 2024، مشيرا إلى أن "هناك 4 من محافظي جنوب الصعيد لن يبقوا في مناصبهم"، موضحا أن "مدير أمن محافظة شهير مرشح ليكون محافظا لأسيوط أو البحيرة".

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وحول حركة المحافظين الجديدة، أضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن "عددا من مساعدي وزير الداخلية الحاليين والسابقين مرشحون لمنصب المحافظ في عدد من المحافظات"، وقال: "ليس صحيحا ما تردد مؤخرا عن شخصية تردد اسمها لتولي منصب وزير شؤون مجلس النواب والشيوخ".

المصدر: "القاهرة 24"

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