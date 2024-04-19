الأردن يدين كافة الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى حرب

دان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كافة الأعمال التي تهدد بجر المنطقة إلى حرب، وذلك تعليقا على شن إسرائيل "هجوما محدودا على إيران"، وسط نفي طهران لوقوع أي هجوم صاروخي.

ودعا الصفدي في منشور عبر منصة "إكس" إلى إنهاء الأعمال الانتقامية الإسرائيلية الإيرانية، مشددا على أنه "يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويجب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة".

وأكد أن "هذه هي الأولوية الآن، ولا يجب السماح بدفع انتباه العالم بعيدا عن هذا العدوان وجهود وقفه فوريا".

التصعيد الاقليمي خطر يجب منعه. ندين كل الأعمال التي تدفع نحو حرب إقليمية. يجب وقف التصعيد الإسرائيلي-الإيراني، ويحب أن تبقى الجهود والتركيز على إنهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. هذه هي الأولوية الآن، ولا يجب السماح بدفع انتباه العالم بعيدا عن هذا العدوان وجهود وقفه فوريا — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) April 19, 2024

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أنه سمع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي "بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران"، مبينا أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة".

وقد نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم صاروخي وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وقالت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية إن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لـ"أسباب استراتيجية".

المصدر: RT