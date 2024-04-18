مصر.. مطالب للمواطنين بإغلاق النوافذ بسبب ذباب يحمل أمراضا خطيرة

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر بيانا مهما تحذر فيه المواطنين من "انتشار الذباب الصحراوى الذي جاء مصاحبا لرياح الخماسين التي تعرضت لها مصر أمس الأربعاء".

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ونصحت بضرورة إحكام إغلاق النوافذ منعا لدخول الذباب إلى المنازل.

هذا وأوضح الدكتور محمد أمين أستاذ الحشرات بكلية الزراعة، أن الذباب الصحراوى يتغذى على القمامة وبعض الأنواع تتغذى على أي شيء متخمر مثل المخلفات الزراعية، وحجمه لا يزيد على ربع سنتيمتر، ويتخذ الكثير من الألوان منها الأزرق والبني والأسود.

ولفت أمين في تصريحات خاصة لـ المصرى اليوم إلى أن الذباب الصحراوى يظهر مع نشاط رياح الخماسين والطقس شديد الحرارة، ويصيب الإنسان بلدغات مؤلمة، ويمكن أن ينقل بعض الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ الفيروسي، كما أنه يُؤثر على الإنتاج الحيواني عن طريق تقليل كمية الحليب الذي تنتجه الأبقار، ويُهدد أيضا الأمن الغذائي بإتلافه للمحاصيل الزراعية.

وأوضح أمين أنه يمكن مكافحة الذباب الصحراوي من خلال رش المبيدات الحشرية واستخدام مصائد الذباب، مع ضرورة إحكام إغلاق النوافذ منعا لدخوله الشقق السكنية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الأجواء المتوقعة اليوم على المحافظات والمدن، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ودافئ على السواحل الشمالية ومائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

المصدر: المصري اليوم