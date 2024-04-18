تحذيرات في الأردن من موجة غبار قادمة من مصر

حذرت السلطات في منطقة العقبة الاقتصادية، سكان المحافظة الواقعة جنوب الأردن، من موجة غبار قادمة من شمال غرب مصر.

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وتوقعت السلطات أن "تتأثر محافظة العقبة خلال ساعات الصباح الباكر بدخول موجه غبارية قادمة من شمال غرب مصر والتي ترفع نسب قيم الأغبرة العالقة في الهواء وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة على فترات"، كما جاء في نظام الأرصاد الجوية.

ودعت الجهات المختصة سكان العقبة إلى إغلاق النوافذ وعدم ممارسة النشاطات الخارجية حفاظا على الصحة العامة وخاصة الاشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية والربو، علما بأن مفوضية البيئة تتابع الحالة الجوية الغبارية وتتابع بالتوجيه بالاجراءات الاحترازية مع كافة النشاطات في المنطقة حيث تم التوجيه بتخفيض الأحمال التشغيلية للصناعات والتأكيد على اجراءات السلامة العامة.

الأردن | ارتفاع في نسب الغبار والعوالق الترابية في أجواء المملكة 😷

التفاصيل 👇https://t.co/fdNU9h1IUrpic.twitter.com/EZhrcE2OVs — طقس العرب - الأردن (@ArabiaWeatherJO) April 18, 2024

من جهتها، حذرت وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة الإسرائيلية: من أن هناك اليوم تلوث هواء مرتفعا إلى مرتفع جدا في جميع مناطق البلاد.

ووفقا لإعلان الوزارة، جاء التحذير "نتيجة لتصاعد الغبار من شمال إفريقيا إلى المنطقة الإسرائيلية".

وأضاف الإعلان: "من المتوقع حدوث تحسن تدريجي في جودة الهواء خلال ساعات المساء".

وأوصت الوزارات بأن "تمتنع الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك مرضى القلب والرئة وكبار السن والأطفال والنساء الحوامل، عن ممارسة النشاط البدني الشاق في الهواء الطلق".

المصدر: "عمون"+وسائل إعلام إسرائيليلة