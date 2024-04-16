 
مباشر

تحذير هام من ظاهرة تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة

أخبار العالم العربي

تحذير هام من ظاهرة تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xd8u

تشهد مصر خلال هذه الأيام ارتفاعا في درجات الحرارة لتصل إلى 30 و 35 درجة في بعض المناطق، حيث حذرت هيئة الأرصاد من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.

إقرأ المزيد
مصر تعلق على إمكانية تأثرها بالتغيرات الجوية التي عمت الخليج
مصر تعلق على إمكانية تأثرها بالتغيرات الجوية التي عمت الخليج

ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرا من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقالت إن القاهرة وبعض المحافظات بالوجة البحري ستتأثر غدا الأربعاء بعواصف ترابية ورملية.

وقال الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية وهي المسببة للارتفاع في درجات الحرارة، مع وجود مرتفع جوي يمنع وجود السحب، وحذر من العواصف الترابية والرملية التي تؤثر على البلاد يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد غدًا الأربعاء ستتعرض لـ عواصف رملية وترابية، بالمناطق غرب الجمهورية، وقد تتعرض مناطق الوجه البحري، والقاهرة الكبرى لهذه العواصف.

وقال الدكتور محمود القياتي، إن رياح الخماسين تحدث في فصل الربيع، وسُميت بهذا الاسم لأنها تستمر لمدة 50 يوما، وليس شرطًا أن تكون متصلة، متابعًا: "من الممكن أن تحدث على فترات بين شهري مارس ويونيو".

وحذرت خرائط الطقس من نشاط رياح الخماسين على معظم أنحاء البلاد، محذرة من الوقوف في الساحات المكشوفة أوقات طويلة منعا لاستنشاق الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

المصدر: صدى البلد + الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا