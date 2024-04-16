تحذير هام من ظاهرة تضرب مصر خلال ساعات وتهدد الصحة

تشهد مصر خلال هذه الأيام ارتفاعا في درجات الحرارة لتصل إلى 30 و 35 درجة في بعض المناطق، حيث حذرت هيئة الأرصاد من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.

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ووجهت هيئة الأرصاد تحذيرا من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وقالت إن القاهرة وبعض المحافظات بالوجة البحري ستتأثر غدا الأربعاء بعواصف ترابية ورملية.

وقال الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية وهي المسببة للارتفاع في درجات الحرارة، مع وجود مرتفع جوي يمنع وجود السحب، وحذر من العواصف الترابية والرملية التي تؤثر على البلاد يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد غدًا الأربعاء ستتعرض لـ عواصف رملية وترابية، بالمناطق غرب الجمهورية، وقد تتعرض مناطق الوجه البحري، والقاهرة الكبرى لهذه العواصف.

وقال الدكتور محمود القياتي، إن رياح الخماسين تحدث في فصل الربيع، وسُميت بهذا الاسم لأنها تستمر لمدة 50 يوما، وليس شرطًا أن تكون متصلة، متابعًا: "من الممكن أن تحدث على فترات بين شهري مارس ويونيو".

وحذرت خرائط الطقس من نشاط رياح الخماسين على معظم أنحاء البلاد، محذرة من الوقوف في الساحات المكشوفة أوقات طويلة منعا لاستنشاق الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

المصدر: صدى البلد + الوطن