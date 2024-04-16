"حزب الله" يشن عمليات بمسيرات انقضاضية وصواريخ مختلفة وأسلحة مدفعية ضد الجيش الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة عسكرية وجنود ومنظومة دفاع صاروخي وثكنة وموقع عسكري تابعة للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة ‌‌‏14:45 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "قصف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الآمنة وآخرها في عين بعال".

- عند الساعة 14:25 ‌‎من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "‏شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح".

- عند الساعة ‌‌‏14:15 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".‏

- عند الساعة ‌‌‏15:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".‏

- مساء أمس الاثنين: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية".‏

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم، سقوط طائرتين مسيرتين في منطقة بيت هليل أطلقتا من لبنان، فيما تبنى "حزب الله" العملية مؤكدا أنه أوقع قتلى وجرحى على الجانب الإسرائيلي.

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ سيارة على طريق العام بلدة عين بعال جنوب لبنان، حيث هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وسط أنباء عن سقوط إصابات.

المصدر: RT