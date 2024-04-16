مصر.. قرار بشأن ابنة أهم رجال عصر مبارك

أمرت جهات التحقيق في مصر برفع التحفظ على أموال إيمان محمد صفوت الشريف ابنة صفوت الشريف، وزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

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وأرسلت جهات التحقيق خطابًا للبنك المركزي المصري، لتنفيذ قرار رفع التحفظ على أموال إيمان محمد صفوت الشريف. وبذلك تنتنفي كافة الآثار التي ترتبت على قرار التحفظ الذي صدر بحقها.

وفي 2013 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول تظلمها على قرار النائب العام بمنعها من السفر، وقررت المحكمة رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر.

وفي العام الماضي قررت محكمة القاهرة الاقتصادية قبول تظلم أشرف محمد صفوت الشريف، في أمر المنع رقم 38 لسنة 2022م بعدم التصرف في أمواله وممتلكاته الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 200 لسنة 2015م، حصر غسيل أمول وإلغاء قرار المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته.



وفي 13 يناير الماضي أحيت أسرة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذكرى الثالثة لرحيله حيث توفي في 13 يناير 2021 بعد رحلة مع المرض.

ويعد صفوت الشريف أحد رموز المشهد السياسي المصري في العقود الأخيرة حيث شغل منصب أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس مجلس الشورى الأسبق لمدة 6 سنوات وكان له دور كبير في تعظيم دور مجلس الشورى في الحياة السياسية والنيابية بمصر.

المصدر: القاهرة 24