قافلة من 75 شاحنة.. الأردن يرسل مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة (فيديو)

سيّرت المملكة الأردنية اليوم الثلاثاء قافلة مساعدات برية جديدة لقطاع غزة تضم 75 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية.

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وسيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة المساعدات غذائية إلى غزة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، والنداء الإنساني – بريطانيا، والهلال الأحمر القطري، وجمعية يد العون ورحمة حول العالم.

وحملت القافلة المكونة من 75 شاحنة الطرود الغذائية لتعبر جسر الملك حسين نحو معبر كرم أبو سالم ليصار إلى إيصالها وتسليمها لأهالي غزة وتوزيعها من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع، وفق الهيئة.

وأكد أمين عام الهيئة، حسين الشبلي، "أهمية معالجة النقص في المواد الغذائية في قطاع غزة"، موضحا أن الهيئة "تعمل على استمرارية إدخال المساعدات الغذائية للقطاع وزيادة حجم المساعدات المرسلة وبأسرع وقت ممكن".

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية جديدة #لأهلنا_في_غزة مكونة من ٧٥ شاحنة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي (wfp) النداء الإنساني – بريطانيا والهلال الأحمر القطري وجمعية يد العون ورحمة حول العالم. pic.twitter.com/9GZbdUXmzu — JHCO (@_jhco) April 16, 2024

وأضاف الشبلي بأنه ومنذ نهاية شهر رمضان ودخول عيد الفطر "تم إرسال أكثر من 280 شاحنة من المواد الغذائية الأساسية إلى أهلنا في غزة، وقد وصل مجموع الشاحنات المرسلة عبر الجسر البري 962 شاحنة".

وكانت قافلة مساعدات برية أردنية انطلقت ثاني أيام عيد الفطر إلى القطاع، مكونة من 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية المتنوعة، وعبرت 50 شاحنة من خلال جسر الملك حسين و50 أخرى من خلال المعبر الشمالي جسر الشيخ حسين.

كما نفذ الجيش الأردني 3 إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية على شمال غزة، بمشاركة من مصر وألمانيا، أمس الثلاثاء.

ويستمر الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل الظروف الراهنة، لتخفيف الضغوطات عن سكان القطاع، خلال هذه الأوقات العصيبة.

المصدر: "المملكة"