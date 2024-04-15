الجيش الأردني ينزل مساعدات إنسانية على غزة بمشاركة مصر وألمانيا

نفذ الجيش الأردني 3 إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية على شمال قطاع غزة، بمشاركة من مصر وألمانيا.

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وقال الجيش في بيان على موقعه الرسمي: "نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، 3 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية بمشاركة دول شقيقة وصديقة استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة".

وأشار الجيش إلى "ارتفاع عدد الإنزالات الجوية التي نفذها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 83 إنزالا أردنيا، و186 إنزالا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر: RT