الأردن يعلن تنفيذ 5 إنزالات جوية للمساعدات على قطاع غزة

أعلنت السلطات الأردنية عن تنفيذ 5 إنزالات جوية للمساعدات على قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عمليات إنزال المساعدات للقطاع إلى 60 إنزالا أردنيا، و101 إنزال نفذتها دول أخرى.

وكتبت وكالة الأنباء الأردنية "بترا": "استمرارا للجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة بسبب ظروف الحرب على القطاع، نفذت دول شقيقة وصديقة اليوم الأربعاء، 5 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية، استهدفت عدداً من المواقع شمال قطاع غزة".

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وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لمصر وطائرة تابعة للإمارات وطائرة تابعة لألمانيا، إضافة إلى طائرتين تابعتين لإسبانيا.

وأكد الجيش الأردني أنه مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم أمس الأربعاء، إن 18 فلسطينيا قتلوا أثناء محاولتهم جمع المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها والتي تم إسقاطها جوا فوق شمال غزة.

وقال بيان إن 12 شخصا غرقوا عندما ذهبوا إلى البحر للحصول على طرود غذائية، بينما لقي 6 آخرون حتفهم دهسا في "تدافعات" عندما سقطت طرود مساعدات أخرى على الأرض، ودعا البيان إلى "وقف فوري" لعمليات الإنزال الجوي، ووصفها بأنها "هجومية وخاطئة وغير مناسبة وعديمة الفائدة".

المصدر: بترا