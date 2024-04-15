الجيش الأردني: كثفنا طلعاتنا الجوية لمنع أي اختراق جوي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية بأنه في حوالي الساعة الواحدة من فجر الثلاثاء، قام سلاح الجوي الملكي بزيادة طلعاته الجوية "لمنع أي اختراق جوي والدفاع عن سماء المملكة الأردنية".

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ونقلت وكالة "بترا" عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة قوله إن هذا الإجراء يأتي "تأكيدا لموقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه".

ودعا الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء ما يتم تداوله من الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، وضرورة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد قال إن الأردن سيتصدى لأية صواريخ إسرائيلية تعبر أجواء الأردن، في إشارة لرد إسرائيلي محتمل على الهجوم الإيراني الكبير.

هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني يوم الاثنين، على العلاقات الودية مع الأردن، مبينا أن الاتصالات مستمرة بین مسؤولي البلدین، وأنه جرت خلال الأشهر الماضیة مشاورات جیدة بین وزیري الخارجیة.

المصدر: "بترا" + RT