الخارجية اللبنانية تدعو إلى وقف التصعيد والأعمال الانتقامية

علقت وزارة الخارجية اللبنانية على العملية التي شنتها إيران على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق، بالدعوة إلى وقف التصعيد والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي.

وقالت الخارجية في بيان إنها تتابع "بقلق شديد الأحداث والتطورات الاخيرة في الشرق الأوسط، بعد أن وصلت المنطقة برمتها إلى حافة الهاوية. يتزامن ذلك مع استمرار الحرب على غزة للشهر السابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2728 لوقف الحرب في غزة، وتعثر العودة إلى المسار السياسي المبني على حل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وجددت الوزارة دعوتها إلى "وقف التصعيد والتهديد بشن الحرب والأعمال العسكرية الانتقامية بكافة أشكالها، والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، الرادع الوحيد لتجنب تبعات انفجار الشرق الأوسط برمته، مما يهدد السلم والأمن الإقليميين".

هذا وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان أنه "شعورا من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بضرورة استمزاج آراء معظم السادة الوزراء والاستماع إليهم لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، تقرر استبدال جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بجلسة تشاورية تعقد في نفس التاريخ والمكان والزمان المقرر للجلسة الساعة 9:30 من صباح اليوم".

المصدر: RT