"حزب الله" اللبناني يصدر بيانا بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل
أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، بيانا بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل، ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق سابقا.
وقال "حزب الله" في بيانه: "يتوجه حزب الله بالتبريك والتهنئة لقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المجاهد على الهجوم النوعي وغير المسبوق باستهداف كيان العدو الظالم والمعتدي، ويشيد بالقرار الشجاع والحكيم بالرد الحازم على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق".
وأضاف البيان: "لقد مارست الجمهورية الإسلامية حقها الطبيعي والقانوني بالرغم من التهديد والتهويل والضغوط ونفذت وعدها الصادق بشجاعة منقطعة النظير وحكمةٍ كبيرة متعالية وتقدير رفيع للموقف على مستوى المنطقة برمتها بل وعلى مستوى العالم".
وتابع "حزب الله" في بيانه: "لقد حققت العملية أهدافها العسكرية المحددة بدقة على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين وأدواتها الإقليميين في رد الهجوم الصاعق، غير أن الأهداف السياسية والاستراتيجية بعيدة المدى لهذا التطور الكبير ستظهر تباعا ومع الوقت وسوف تؤسس لمرحلة جديدة على مستوى القضية الفلسطينية برمتها وعلى مستوى الصراع التاريخي مع هذا العدو في طريق الانتصار الحتمي لأمتنا العربية والإسلامية وللشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم".
وتزامنا مع الهجوم الإيراني على إسرائيل ليل السبت - الأحد، أعلن "حزب الله" عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.
وأكد "حزب الله" لاحقا استهداف مواقع نفح ويردن وكيلع الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل مجددا، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
المصدر: RT