سماع دوي انفجارات في أجواء القدس

أفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات متتالية في أجواء القدس مع إطلاق صفارات الإنذار في المدينة.

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وسمع دوي خمسة انفجارات على الأقل في أجواء المدينة نحو الساعة 1:45 صباحا بالتوقيت المحلي (22:45 ت غ).

وتم إطلاق صفارات الإنذار أيضا في منطقة النقب بجنوب إسرائيل وفي الشمال، بحسب ما أفاد الجيش.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها.

المصدر: RT