رشقات صاروخية تنطلق من قطاع غزة تستهدف سيدروت ومستوطنات الغلاف

دوت صافرات الانذار في مدينة سيدروت ومستوطنات غلاف قطاع غزة بعد تعرضها لرشقة صاروخية من قطاع غزة.

وأعلنت "سرايا القدس" أنها "بالاشتراك مع قوات عمر القاسم قصفنا سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في سديروت ونير عام وإيبيم في غلاف غزة.

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وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق من الجمعة أن عناصرها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في استهداف رتل عسكري إسرائيلي بحقل ألغام وعبوات برميلية شمال النصيرات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل الجمعة 89 فلسطينيا في القطاع، وأصيب فيها 120 آخرون.

المصدر: RT