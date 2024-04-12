صحة غزة: الجيش الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 89 قتيلا، وأصيب فيها 120 آخرون".

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وبذلك يرتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفا و634 قتيلا، و76 ألفا و214 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 189 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

المصدر: RT