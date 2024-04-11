 
مباشر

مقاتلة إسرائيلية تقصف آلية عسكرية ضخمة تابعة للجيش في خانيونس..(صورة)

أخبار العالم العربي

مقاتلة إسرائيلية تقصف آلية عسكرية ضخمة تابعة للجيش في خانيونس..(صورة)
AFP
مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي تحوم في سماء قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xc6l

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف إحدى مقاتلاته لآلية عسكرية ضخمة تعود لإحدى تشكيلاته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واشار الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الخميس إلى أن "خللا غير معتاد" وقع في قطاع غزة، موضحا أن الفرقة 98، التي غادرت خان يونس هذا الأسبوع، نسيت آلة حفر عسكرية في الميدان وهي أداة هندسية كبيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي للكشف عن الانفاق.

إقرأ المزيد
غالانت يذكر سبب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من خان يونس
غالانت يذكر سبب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من خان يونس

وأوضح البيان أنه بعد اكتشاف "الخلل"، قامت مقاتلة بقصف الآلية وتدميرها.
وبدأت الفرقة 98 التحقيق في الحادث "غير العادي"، ويجري اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن الخلل.

مقاتلة إسرائيلية تقصف آلية عسكرية ضخمة تابعة للجيش في خانيونس..(صورة)

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: "هذا حادث لا يتوافق مع الإجراءات والأوامر ويجري الآن التحقيق فيه، وفي النهاية سيتم تعلم الدروس".

يذكر أن كتائب القسام أعلنت يوم السبت الماضي أنها قتلت 14 جنديا إسرائيليا وأصابت آخرين في منطقتي الزنة وحي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسحب الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي الفرقة 98 التي عملت خلال الأشهر الأخيرة في خان يونس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا