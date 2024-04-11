مقاتلة إسرائيلية تقصف آلية عسكرية ضخمة تابعة للجيش في خانيونس..(صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف إحدى مقاتلاته لآلية عسكرية ضخمة تعود لإحدى تشكيلاته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واشار الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم الخميس إلى أن "خللا غير معتاد" وقع في قطاع غزة، موضحا أن الفرقة 98، التي غادرت خان يونس هذا الأسبوع، نسيت آلة حفر عسكرية في الميدان وهي أداة هندسية كبيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي للكشف عن الانفاق.

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وأوضح البيان أنه بعد اكتشاف "الخلل"، قامت مقاتلة بقصف الآلية وتدميرها.

وبدأت الفرقة 98 التحقيق في الحادث "غير العادي"، ويجري اتخاذ إجراءات بحق المسؤولين عن الخلل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ردا على ذلك: "هذا حادث لا يتوافق مع الإجراءات والأوامر ويجري الآن التحقيق فيه، وفي النهاية سيتم تعلم الدروس".

يذكر أن كتائب القسام أعلنت يوم السبت الماضي أنها قتلت 14 جنديا إسرائيليا وأصابت آخرين في منطقتي الزنة وحي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسحب الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي الفرقة 98 التي عملت خلال الأشهر الأخيرة في خان يونس.

المصدر: RT