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هل صام المصريون يوما إضافيا في شهر رمضان؟

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هل صام المصريون يوما إضافيا في شهر رمضان؟
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كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر طه رابح حقيقة ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن المصريين صاموا يوما إضافيا هذا العام.

هل صام المصريون يوما إضافيا في شهر رمضان؟
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ونفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، هذه الأقاويل، مؤكدا أن الفلكين بالمعهد التقطوا صورة اليوم للهلال وهو ابن يوم واحد، قائلا: هناخد على كلام العامة وننسى كلام العلماء.

وأكد الدكتور طه رابح، أن الهلال التقط له صور منذ ساعة تقريبا من مساء اليوم الأربعاء وهي صورة تؤكد أن الشهر الفضيل انتهي في موعده وصيام المصريين كان كاملا لا زيادة ونقصان، متابعا: مدة بقاء الهلال بعد غروب الشمس اليوم ساعتان وتسع دقائق، فهذا السُمك في الهلال عادي وطبيعي جدا.

المصدر: القاهرة 24

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