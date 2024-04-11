مقتل 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لوسط غزة

قتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل RT بأن أحزمة نارية متتالية تستهدف شمال مخيم النصيرات ومحيط وادي غزة، كما تم استهداف مسجد ذو النورين في أرض أبو غولة غرب النصيرات، ومسجد معاذ بن جبل في أرض عائلة درويش شمال مخيم النصيرات.

كما أطلقت المروحيات الإسرائيلية النار على شمال وغرب مخيم النصيرات، وتوغلت آليات الجيش الإسرائيلي بشكل محدود شمال مخيم النصيرات من جهة شارع صلاح الدين والمغراقة.

وتم تدمير عدد كبير من الأبراج السكنية في مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات.

المصدر: RT