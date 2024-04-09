مصر.. فاجعة كبرى تعصف بأسرة ليلة العيد

لقي 5 أشخاص من أسرة مصرية واحدة مصرعهم غرقا، إثر سقوط سيارة ميكروباص خلال صعودها إلى معدية نيلية أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن في بني سويف.

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وسقط الميكروباص بالعائلة أثناء قدومهم من القاهرة لقضاء إجازة عيد الفطر مع ذويهم بالفشن، وعقب صعود السيارة المعدية النيلية سقطت بالجانب الآخر في عمق مياه نهر النيل.

وأمرت قوات الأمن بانتشال جثامين الضحايا من مياه نهر النيل، وهم: اعتدال عمر عبيد، 55 سنة، وعائشة حسن هاشم، 25 سنة، وحبيبة هاشم محمود، 10 سنوات، ويوسف حسن هاشم، 9 سنوات، وحبيبة محمود نور، 5 سنوات.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف الشرطة والنيابة، ونجاة رب الأسرة "حسن هاشم محمود، 60 عاما، وسائق الميكروباص".

جدير بالذكر أن هذه المعدية شهدت حوادث متكررة، وكشف مصدر أن المعدية لا تتوفر بها وسائل الآمان رغم ترخيصها.

المصدر: الشروق