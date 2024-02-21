حادث مروع في مصر يقتل 5 طلاب بالجامعة الروسية

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب على متنه عدد من طلاب الجامعة الروسية في مصر وسيارة نقل أعلى طريق جنيفة 1 في اتجاه مدينة السويس.

إقرأ المزيد

وأودى الحادث بحياة 5 طلاب والسائق وتسبب في إصابة 9 آخرين بكدمات وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 10 مصابين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، و5 آخرين بينهم 4 طلاب في الجامعة الروسية جثث هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفين جراء تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق جنيفة 1 في اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، ما أسفر عن مصرع 4 طلاب في الجامعة الروسية وسائق الأتوبيس وإصابة المصابين العشرة، قبل أن تفارق إحداهم الحياة متأثرةً بإصاباتها.

تم تحويل اثنين من المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم جرى التحفظ على جثامين المتوفين الخمسة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر الجامعي، والتحفظ كذلك على جثة الطالبة المتوفية في مستشفى العاشر من رمضان الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

المصدر: مصراوي