 
مباشر

قيادي في حماس: المقترح الأخير المقدم لنا نعتبره عرضا إسرائيليا مرفوضا

أخبار العالم العربي

قيادي في حماس: المقترح الأخير المقدم لنا نعتبره عرضا إسرائيليا مرفوضا
Globallookpress
الجيش الإسرائيلي في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbhh

أعلن القيادي في حماس محمود مرداوي، مساء يوم الاثنين، رفض المقترح الأخير الذي وصلهم، مشيرا إلى أن الحركة تعتبره عرضا إسرائيليا مرفوضا.

إقرأ المزيد
نتنياهو: تلقيت تقريرا مفصلا عن محادثات القاهرة ونحن نعمل باستمرار لتحقيق أهدافنا (فيديو)
نتنياهو: تلقيت تقريرا مفصلا عن محادثات القاهرة ونحن نعمل باستمرار لتحقيق أهدافنا (فيديو)

وأفاد محمود مرداوي بأن "المقترح الأخير الذي قدم لا يتطرق بأي حال من الأحوال للمطالب الفلسطينية المتمثلة بالانسحاب الشامل ووقف إطلاق النار وإعادة النازحين دون قيد أو شرط والإغاثة والإعمار بما يلبي مطالبنا مطلقا".

وصرح بأن الورقة التي قدمت لهم لا تتضمن هذه الأسس التي تشكل قاعدة مناسبة للوصول لأي اتفاق قادم.

وكان مصدر في حماس قد ذكر في تصريح لوكالة "أ ف ب" بأن الحركة تدرس اقتراح هدنة على ثلاث مراحل تستمر ستة أسابيع، وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن النساء والأطفال الاسرائيليين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني.

وأوضح المصدر القريب من المفاوضات والذي لم يكشف هويته، أن المرحلة الأولى من الاقتراح تتضمن أيضا عودة النازحين المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميا.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة حاليا
البيت الأبيض: تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة حاليا "بيد حماس"

وفي وقت سابق، نفى مسؤول في حركة حماس إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية في مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تغيير في موقف تل أبيب"، علما أن مصدرا مصريا رفيع المستوى صرح بأن جولة المفاوضات بشأن الهدنة في غزة بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.

جدير بالذكر أن المفاوضات حول غزة استؤنفت يوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة.

يشار إلى أن مفاوضات القاهرة حضرتها وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة.

المصدر: RT + أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا