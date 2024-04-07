"إمبراطور الذهب": قمت بتنقية الذهب داخل مصر ووفرت على الدولة مبالغ طائلة

قال روماني عيسى المعروف إعلاميا في مصر بـ"إمبراطور الذهب" إنه في الفترة التي قضاها في منجم "حمش" كان ينتج كميات كبيرة جدا من الذهب مقارنه بإنتاج المنجم العادي.

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وأضاف أنه كان يسلم الذهب للبنك المركزي نقيا خالصا، مشيرا إلى أنه وبحكم خبرته في مجال التنقيب واستخلاص وتنقية الذهب استطاع تنقيته داخل مصر ووفر على الدولة تكلفة تنقيته في الخارج.

وصرح بأنه وفر على الدولة تكاليف ومبالغ طائلة تتحملها في تنقية الذهب بالخارج لأن خام الذهب يتم تنقيته بأستراليا وسويسرا.

وأفاد روماني "أنا عندي خبرة كبيرة جدا في مجال استخلاص وتنقية الذهب، وأنا الوحيد في مصر اللي كنت بنقي الذهب جوا مصر".

وأشار إلى أنه في فترة عمله داخل منجم "حمش" و"دنقاش" أحضر 4 خبراء في مختلف المجالات التي تتعلق بإنتاج الذهب، مما ترتب عليه إنتاج كميات كبيرة من الذهب الخالص.

هذا وشدد "إمبراطور الذهب" في أول ظهور له بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في "قضية الذهب الكبرى" على أنه لم يتلاعب في أسعار الذهب بالأسواق المصرية.

المصدر: "القاهرة 24" المصري