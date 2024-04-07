هيئة البث الإسرائيلية: إصابة شخصين في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية شمال الضفة الغربية (فيديوهات)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بإصابة شخصين في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية اليوم الأحد.

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وكتبت الهيئة عبر منصة "إكس": "عملية إطلاق نار في الضفة الغربية: جريحان بينهما إصابة خطيرة في هجوم إطلاق نار على حافلة".

وأشارت إلى أنه "وقف الإرهابي على جانب الطريق وفتح النار، وتعرفت عليه قوات الجيش الإسرائيلي وحلقت بطائرة إلى مكان الحادث".

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي الحادث قائلا "(أولي)، وردت تقارير عن وقوع عملية إطلاق نار تخريبية بالقرب من مفرق النبي إلياس حيث هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحقا: "في أعقاب التقرير الأولي، وصل إرهابي في وقت سابق من اليوم بالسيارة إلى مفرق قرية النبي إلياس، وترك السيارة وفتح النار باتجاه عدد من المركبات التي كانت في المنطقة".

وأضاف: "نتيجة لإطلاق النار، أصيبت مجندة من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة وتم نقلها لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إخطار عائلتها، كما أصيب مواطن بجروح طفيفة".

وأكد: "تقوم قوات الجيش إلى جانب طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تم إرسالها إلى هذه النقطة، بتطويق منطقة النبي إلياس وتواصل ملاحقة الإرهابي".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "منفذ العملية أطلق النار على حافلة وسيارة كانتا تسيران على شارع (55) وانسحب من المكان سيرا على الأقدام، وتم إطلاق الطائرات بدون طيار لمتابعته".

وأشارت مصادر إلى أن "قوات إسرائيلية أغلقت منطقة إطلاق النار شرقي قلقيلية بشكل كامل والمنفذ تمكن من الانسحاب".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية