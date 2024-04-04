المغرب.. "مومو" يمثل أمام القضاء للمرة الثانية في أسبوع (فيديو)

يمثل المنشط المغربي محمد بوصفيحة (مومو) أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على خلفية "فبركة سرقة على المباشر" بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها".

وكان المنشط الإذاعي "مومو" قد مثل أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بتهم "اختلاق جريمة سرقة وهمية على الأثير".

وتعد جلسة اليوم ثاني جلسات محاكمة والمتابع فيها المتهم بحالة سراح مؤقت مقابل كفالة 100 ألف درهم، ومعه اثنين في حالة اعتقال احتياطي في السجن المحلي بعين السبع 1.

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وذكر موقع "الأيام 24" المغربي أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أحال المنشط الإذاعي "مومو" يوم الثلاثاء الماضي على جلسة فورية وأمهل المتهمين لإعداد الدفاع، وتم تحديد الجلسة ليوم 2 أبريل 2024، للاستماع إلى المتهمين.

وقرر وكيل الملك متابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهمة "المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها"، بينما توبع اثنان آخران شركاء "في الجريمة الوهمية على الأثير" في حالة اعتقال احتياطي.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن ‏القصة بدأت بمكالمة بين المنشط الإذاعي "مومو" وأحد المستمعين، ووسط الحوار بينهما تعرض المتصل لعملية سرقة هاتفه ليسمع صوت ركض وصراخ، ما تم تفسيره داخل بلاتو إذاعة "هيت راديو" من أن الأمر يتعلق بعملية سرقة.

و‏بعد ذلك تمت محاولة معاودة ربط الاتصال بصاحب الهاتف إلا أنه كان مغلقا، ليلقي بذلك "مومو" باللائمة على نفسه على أساس كونه هو السبب فيما حدث للمتصل.

ويقول موقع "Rue 20" المغربي إن فصول القصة المذاعة عبر الأثير لم تقف عند هذا الحد، فبعد ذلك تلقى البرنامج اتصالا من ضحية "السرقة المفبركة" من هاتف آخر، أكد أنه تعرض للسرقة حينما كان يتحدث إلى "مومو" وهو داخل سيارته وسط مدينة الدار البيضاء.

والشخص الذي يدعي أنه تعرض للسرقة، قال للمنشط الإذاعي إنه توجه إلى مركز الشرطة لوضع شكاية في الأمر إلا أن الأمن لم يتفاعل معه وغادر غاضبا دون أن يضع أي شكاية.

وعقب ذلك أعلن المنشط الإذاعي "مومو" على المباشر أنه سيتكفل بمنح هاتف من نوع "أيفون 15" للمتصل.

المصدر: وسائل إعلام مغربية