المغرب.. إحالة المنشط "مومو" على النيابة العامة والأمن يحقق في "سرقة مفبركة" على الأثير (فيديو)

قالت صحيفة"هسبريس" المغربية إن وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء قرر إحالة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" على أنظار النيابة في حالة سراح وشخصين آخرين في حالة اعتقال.

وأفاد "هسبريس" نقلا عن مصدر مطلع بأنه تم إخلاء سبيل المنشط "مومو" بعد الاستماع إلى أقواله من قبل مصلحة الشرطة الولائية بمدينة الدار البيضاء عشية الاثنين.

وكان محمد بوصفيحة قد أثار جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي على خلفية بث إحدى حلقات برنامجه "مومو رمضان شو" التي استقبل فيها اتصالا من أحد مستمعيه زعم أنه تعرض للسرقة على المباشر أثناء مداخلته بالبرنامج.

وكشف مصدر أمني لـ"هسبريس" أن السلطات الأمنية فتحت بحثا قضائيا لكشف ملابسات الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، للوصول إلى المتورطين في نشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وأكد المصدر أنه تم الوصول إلى الشخص ضحية عملية السرقة المزعومة وتبين أن اسمه "مصطفى"، وليس "مروان" كما ذكر في الحلقة مع "مومو".

وأضاف أنه اتضح بعد الاستماع إلى الضحية أن الأمر لا يتعلق بحادثة حقيقية إنما قصة مفبركة بين الأخير وصديق له اتفق معه مسبقا للقيام بهذه التمثيلية وأنه لم يراجع أية مصلحة أمنية، مشيرا إلى أن الغرض من ذلك تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة (هيت راديو).

وذكر المصدر الأمني أن التحقيق ما زال جاريا مع الصديقين من أجل البحث في تفاصيل هذه الواقعة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وتقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن واعتبرته تبليغا عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه قام من قبل بعمليات تدليسية عديدة وفق الأسلوب الإجرامي نفسه.

‏وتواصل الشرطة القضائية أبحاثها في القضية تحت إشراف النيابة العامة حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون.

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وذكر موقع "Rue 20" المغربي أن ‏القصة بدأت بمكالمة بين المنشط الإذاعي "مومو" وأحد المستمعين، ووسط الحوار بينهما تعرض المتصل لعملية سرقة هاتفه ليسمع صوت ركض وصراخ، ما تم تفسيره داخل بلاتو إذاعة "هيت راديو" من أن الأمر يتعلق بعملية سرقة.

و‏بعد ذلك تمت محاولة معاودة ربط الاتصال بصاحب الهاتف إلا أنه كان مغلقا، ليلقي بذلك "مومو" باللائمة على نفسه على أساس كونه هو السبب فيما حدث للمتصل.

ويقول الموقع المغربي إن فصول القصة المذاعة عبر الأثير لم تقف عند هذا الحد، فبعد ذلك تلقى البرنامج اتصالا من ضحية "السرقة المفبركة" من هاتف آخر، أكد أنه تعرض للسرقة حينما كان يتحث إلى "مومو" وهو داخل سيارته وسط مدينة الدار البيضاء.

والشخص الذي يدعي أنه تعرض للسرقة، قال للمنشط الإذاعي إنه توجه إلى مركز الشرطة لوضع شكاية في الأمر إلا أن الأمن لم يتفاعل معه وغادر غاضبا دون أن يضع أي شكاية.

وعقب ذلك أعلن المنشط الإذاعي "مومو" على المباشر أنه سيتكفل بمنح هاتف أيفون من نوع "أيفون 15" للمتصل.

المصدر: "هسبريس" + "Rue 20"