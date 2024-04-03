ساليفان يؤجل زيارته للسعودية.. والبيت الأبيض يعلن السبب

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان أجّل رحلته المقررة إلى السعودية هذا الأسبوع.

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وأوضح كيربي أن ساليفان قام بتأجيل زيارته للسعودية لأنه "يتعافى من تعرضه لكسر في ضلعه".

وقال كيربي في إيجاز صحفي: "كان جيك يخطط للتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع، وقد تم تأجيل الزيارة"، مضيفا: "إنه يتعافى من ضلع مكسور وقد أثر ذلك على قدرته على السفر".

وفي رده على سؤال من شبكة "CNN" عما إذا كانت ستعاد جدولة الاجتماع في المملكة بعد تحسن وضع ساليفان الصحي، أشار كيربي إلى أن هذه كانت خطة البيت الأبيض وأن ساليفان "يتطلع قدما" لإجراء الزيارة.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق بأن جيك ساليفان سيزور السعودية حيث سيناقش مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "صفقة ضخمة" تشمل التطبيع مع إسرائيل ومعاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة.

المصدر: "CNN"