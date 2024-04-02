"سي إن إن" عن مسؤول أمريكي: التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيتضمن اتفاقية عسكرية أمريكية مع المملكة

أكد مسؤول أمريكي أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان سيسافر هذا الأسبوع إلى السعودية لمواصلة المناقشات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة.

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وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن" إن سوليفان سيغادر في رحلة اليوم الثلاثاء، ولا يتوقع حدوث اختراقات كبيرة في الاجتماع".

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للسعودية أشار إثرها إلى "تقدم جيد" في المحادثات الجارية لتطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.

وذكر مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" أن "الصفقة المحتملة، والتي يرى البعض أن فيها تحديات صعبة، ستتضمن العديد من العناصر، ومنها اتفاقية عسكرية أمريكية مع السعودية من شأنها أن تدعم تطوير المملكة لبرنامج نووي مدني".

وهذا في حين أوضح المسؤول الأمريكي أن "تفاصيل هذا الجزء من الصفقة، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الأخرى، لا تزال قيد الإعداد".

هذا وأفاد موقع "أكسيوس" بأن جيك ساليفان سيزور السعودية حيث سيناقش مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "صفقة ضخمة" تشمل التطبيع مع إسرائيل ومعاهدة دفاعية مع الولايات المتحدة.

وكانت السعودية قد أكدت سابقا أن لا علاقات مع إسرائيل قبل وقف عدوانها وانسحابها من غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

المصدر: "سي إن إن" + RT