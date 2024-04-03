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السودان يعلق عمل عدد من القنوات التلفزيونية لـ"عدم التزامها بالشفافية"

أخبار العالم العربي

السودان يعلق عمل عدد من القنوات التلفزيونية لـ
Gettyimages.ru
علم السودان
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أصدر وزير الثقافة والإعلام السوداني جراهام عبد القادر اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي بإيقاف عمل عدد من القنوات التلفزيونية في السودان بحجة عدم التزامها المهنية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن القرار يقضي بايقاف عمل قنوات "العربية" و"الحدث" و"سكاي نيوز عربية" في السودان، وذلك "لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية، وعدم تجديد تراخيصها".

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وأضافت الوكالة أن "القرار جاء استنادا إلى موجهات ومطلوبات المهنية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني وقيمه"، كما أنها لم تجدد تراخيصها لممارسة العمل الإعلامي.

المصدر: "سونا"

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