الولايات المتحدة تفرض عقوبات على موقع "غزة الآن" ومؤسسه بـ"تهمة دعم حماس" (صورة)

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على موقع الإعلام الإلكتروني "غزة الآن" ومؤسسه مصطفى عياش بزعم "دعمه حركة حماس".

ويقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إنه بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، بدأ الموقع المذكور جهودا عبر الإنترنت لجمع التبرعات لدعم الحركة.

@mostafaayyach

وتمتلك قناة "غزة الآن" العربية أكثر من 300 ألف متابع على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقا)، وعددا كبيرا من المتابعين على منصة "تلغرام".

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وتشمل العقوبات شركتي "القريشي إجزكوتيفز" و"آخرة المحدودة"، ومديرهما عظمة سلطانة، حيث يُزعم أنهما شاركتا في جهود متعددة لجمع التبرعات إلى جانب "غزة الآن".

وتم فرض العقوبات بالتعاون مع مكتب تنفيذ العقوبات الخارجية في المملكة المتحدة.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكي بريان نيلسون، في بيان، إن الولايات المتحدة وشركاءها "سيواصلون الاستفادة من أدواتنا لتعطيل قدرة حماس على تسهيل المزيد من الهجمات".

وتمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية وتمنع الأشخاص المعينين من التعامل مع الأمريكيين.

المصدر: أ ب