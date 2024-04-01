إعلام سوري: العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى قنصلية إيران وألحق دمارا كبيرا فيه ولكن الدبلوماسيين بخير

أفادت وسائل إعلام سورية بأن "عداونا إسرائيليا استهدف مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق اليوم الاثنين، وألحق دمارا كبيرا فيه"، لافتة إلى أن عضاء السلك الدبلوماسي في دمشق بخير.

هذا وأكد التلفزيون السوري أن "العدوان الإسرائيلي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية لدى دمشق".

وأشارت الوكالة السورية للأنباء "سانا" إلى أن "العدوان الإسرائيلي ألحق دمارا كبيراً بمبنى القنصلية الإيرانية إضافة إلى المباني المجاورة".

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية" عن دبلوماسي إيراني قوله "إن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني بدمشق بخير، لكن مبنى القنصلية قد تدمر".

وكان مراسلنا في سوريا قد أفاد اليوم، بسماع دوي انفجارات قوية في دمشق، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عدوان إسرائيلي على محيط العاصمة السورية.

المصدر: وسائل إعلام سورية + RT