السعودية.. الأمير محمد بن سلمان يتلقى رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد، رسالة خطية من رئيس الوزراء الإثيوبي تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.



وتسلم الرسالة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، نائب رئيس وزراء إثيوبيا تيميسغن تيرونه.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "جرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

وحضر الاستقبال من الجانب الإثيوبي وزير الخارجية تايي أسقسلاسي، ومن الجانب السعودي كل من نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية سعود الساطي، وسفير المملكة لدى إثيوبيا فهد الحميداني، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

المصدر: "واس"