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مراسلنا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء استهداف خيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

مراسلنا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين بغارة إسرائيلية على مستشفى في دير البلح (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين بغارة إسرائيلية على مستشفى في دير البلح (فيديو)
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أفاد مراسلنا بمقتل 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء استهداف خيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 80 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة (فيديو)
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 80 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة (فيديو)

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له إن: "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى في ذروة الحركة".

وفي وقت سابق، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما أطلقت الطائرات النار تجاه المواطنين ومنازلهم شرق المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن سلاح الجو قصف نحو 80 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يتبع..

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