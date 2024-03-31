الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 80 هدفا في قطاع غزة خلال 24 ساعة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف نحو 80 هدفا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيانه: "على مدار آخر أربع وعشرين ساعة أغار سلاح الجو على حوالي 80 هدفا في أنحاء قطاع غزة".

وأضاف: "بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مبان عسكرية وبنى تحتية عسكرية أخرى في منطقة القطاع، قوات الفرقة 98 تواصل نشاطها في جنوب قطاع غزة، ومقاتلو مجموعة القتال التابعة للواء 7 وقوات سلاح الجو قضت على مخربين في المنطقة كما وتم تدمير عدة بنى عسكرية تحتية من قبل قوات هندسية".

وتابع: "قوات مجموعة القتال التابعة لفرقة الكوماندوز تستمر في نشاطها في حي الأمل، حيث قضت مع سلاح الجو على مسلحين ودمرت بنى تحتية أطلِق منها النار باتجاه القوات".

وأشار إلى أنه "في نشاط آخر في المنطقة، قضى مقاتلو مجموعة القتال التابعة للواء غعفاتي بنيران القناصة والقذائف المدفعية على حوالي 15 مسلحًا على مدار آخر أربع وعشرين ساعة. وذلك إلى جانب الوسائل القتالية التي عثرت عليها القوات في المنطقة، منها القنابل اليدوية، وقطع السلاح والعتاد العسكري".

المصدر: RT