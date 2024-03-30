العراق.. قتلى وجرحى في اشتباك بين الشرطة ومسلح حاول اختطاف طالبة (فيديوهات)

أظهر مقطع فيديو متداول في العراق اشتباكا مسلحا بين شرطة بابل وشخص مسلح أقدم على اختطاف طالبة جامعية بعد أن أوقف سيارة كانت تقل مجموعة من الطالبات.

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وأفاد مصدر أمني لقناة "السومرية" اليوم السبت بمقتل شخص أقدم على خطف طالبات جامعيات في محافظة بابل.

وأوضح المصدر قائلا إن "شخصا يستقل مركبة من نوع "تاهو" أقدم على خطف طالبات من أمام جامعة بابل".

وأضاف أن "القوات الأمنية قامت بالاشتباك مع الشخص الخاطف على الطريق المؤدي للنجف ما أدى إلى مقتله"، لافتا إلى أن "القاتل منتسب أيضا وسجله القانوني مليء بالدعاوى".

وأشار المصدر إلى أنه "اثناء المطاردة وإطلاق النار كانت هناك مركبة من نوع "كوستر" حاملة لجنازة قادمة من بغداد، ونتيجة الرصاص العشوائي قتل احد المتواجدين في سيارة الجنازة وأصيب آخرون".

شرطة #بابل تشتبك مع مسلح أقدم على اختطاف طالبة جامعية بعد أن أوقف سيارة كانت تقل مجموعة من الطالبات.. المواجهة أسفرت عن مقتل المسلح وإصابة 6 آخرين بينهم 3 طالبات#الشرقية_نيوزpic.twitter.com/mVaxY5ifus — AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) March 30, 2024

المصدر: RT + "السومرية"